車名のとおり水銀でできたような「美しすぎるオープンカー」いつまでも記憶に残るほど美しいコンセプトカー、というものがあると思います。ホンダとピニンファリーナのコラボレーションにより生まれた「アルジェント・ヴィーヴォ」は、筆者にとってそんな一台。発表は1995年の東京モーターショーのホンダブース。初めて見た時に息を飲んだことを、今でも強く覚えているほどです。2シーターのオープンカー、と聞けばごく普通の