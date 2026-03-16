3月15日夕方、静岡県三島市の20代の女性の家の脱衣所に小型カメラを設置した疑いで大学生の男が逮捕されました。 静岡県迷惑行為等防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、自称・石川県野々市市に住む大学生の男（20）です。 警察によりますと、男は15日午後5時頃、三島市に住む20代の女性の家の脱衣所に小型カメラを設置した疑いが持たれています。 2人はSNSで知り合い、男が女性の家を訪れた際に、カメラを設置したとみられてい