15日午後、三重県桑名市にあるスーパーの駐車場で、駐車をしようとした夫が運転する車に妻がはねられて死亡しました。 警察によりますと。15日午後2時20分ごろ、桑名市内のスーパーの駐車場で、81歳の夫が運転する車に74歳の妻がはねれました。 夫婦は夫が運転する車でスーパーに訪れ、駐車した際に先に車から降りた妻がうまく駐車できてないことに気づいたということです。 妻が運転席の