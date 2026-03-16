お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が16日、スペシャルキャスターを務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝で、日本が5―8でベネズエラに敗れたことについてコメントした。侍ジャパンは初回に大谷の先頭打者本塁打で追いつき、1―2の3回に森下の3ランなどで勝ち越したが、中継ぎ陣が相次いで本塁打を浴び逆転を