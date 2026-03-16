ＭＬＢ公式サイトは１５日（日本時間１６日）に侍ジャパンがベネズエラと対戦した１４日（同１５日）のＷＢＣ準々決勝で右ヒザを痛めた鈴木誠也外野手（３１）の現状を報じた。鈴木はベネズエラ戦で初回、二盗を試みてヘッドスライディングした際に患部を負傷し、そのまま退いた。カブスのカウンセル監督は「セイヤを診察して何が起こっているのかを確認する必要がある。医師やトレーナーに診てもらうのが一番だと思う」と語っ