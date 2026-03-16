レストランのテーブルに置かれた、ただのトマト。だが、それをきっかけに7人の男女の嘘と本性が暴かれていく――。フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では、新作『なんでもないトマトなのに』(全75話)を、20日から独占配信する。『なんでもないトマトなのに』【演劇】×【レストラン】という革新的なライブ型エンターテインメントとして観客を魅了してきた人気シリーズ「劇メシ」。その中でも、独創的な構成で高い