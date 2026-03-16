歌手でタレント・あのが10日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)に出演。『オールナイトニッポン』の新パーソナリティに就任したサカナクション・山口一郎について語った。あの○「あのテンション好き」「リスナーついて行けるかな?3月末で終了する『星野源のオールナイトニッポン』の後任として、4月から火曜パーソナリティを務める山口。「一郎さん、どんな感じのラジオ