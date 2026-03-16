最澄と空海が交わした歴史に意義深い書状！ ２人の交流を知る唯一の史料 ──「久隔帖」と「風信帖」 「久隔帖(きゅうかくじょう)」（国宝）とは、伝教大師と呼ばれた最澄（767～822年）が、弘仁4年（813年）11月25日、47歳時、神護寺（京都＝高野山寺）の弘法大師、すなわち、空海（774～835年）のもとで修業中の愛弟子、泰範（778？～没年不詳）に対し書き送った書状である。書き出しの「久隔清音」（久し