半導体トランジスタが変えた世界の景色？ 電気的な特性を表す言葉に「絶縁体」や「導体」があります。冷静に考えるとすごく意地悪な名前の「絶縁体」は電気をまったく通さないもので、逆に「導体」は電気をツーツーに通します。雷の日に導体である金属のゴルフクラブを振り上げると、雷が落ちやすいのもこの性質が元になっています（ゼッタイにやらないで！）。 絶縁体と導体の真ん中と考えていい物質が、「半・導体