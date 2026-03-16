向こう一週間の近畿地方は、日ざしが届いて暖かな日が多い見込みです。明後日18日〜19日は広く雨が降りますが、雨のあとも強い寒の戻りはないでしょう。この暖かさで、桜の蕾も生長が進みそうです。明後日18日〜19日は広く雨本降りになる時間も明後日18日〜19日にかけて、低気圧が西日本付近を東へ進む見込みです。明後日18日は西から雨の範囲が広がり、午後は近畿各地で雨が降るでしょう。19日(木)の午前中にかけて、本降りにな