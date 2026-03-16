ＮＹ金時間外下落、1カ月ぶりに5000ドル台割り込む 東京時間08:33現在 ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4976.70（-85.00-1.68%） NY金は時間外で下落、2月19日以来1カ月ぶりに5000ドル大台を割り込んでいる。 米イラン戦争激化で有事のドル買いが続いているほか、原油高によるインフレ加速で米利下げ観測が低下している。