日本時間3月16日、第98回アカデミー賞授賞式が米ロサンゼルスのドルビー・シアターにて開催され、『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』が長編アニメーション賞に輝いた。【フォト特集】＜第97回アカデミー賞＞に豪華セレブが集結！レッドカーペットまとめ本作は、『スパイダーマン：アクロス・ザ・スパイダーバース』などを手掛けたソニー・ピクチャーズ・アニメーションが制作したNetflixのオリジナル映画。スタジアム