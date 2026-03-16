(C)フジテレビ TVerは、1991年にフジテレビ系「月9」枠で放送された浅野温子と武田鉄矢共演のドラマ「101回目のプロポーズ」の無料配信を、3月14日に開始した。 「101回目のプロポーズ」は、浅野演じるチェロ奏者の矢吹薫と、武田演じる真面目が取柄の中年サラリーマン・星野達郎が織りなすラブストーリー。 建築会社の万年係長・達郎は、真面目が取柄の中年サラリーマン。一見カ