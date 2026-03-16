日本時間3月16日、第98回アカデミー賞授賞式が米ロサンゼルスのドルビー・シアターにて開催され、『WEAPONS／ウェポンズ』のエイミー・マディガンが、『燃えてふたたび』（1985）以来40年ぶり2度目のノミネートで助演女優賞に輝いた。【フォト特集】＜第97回アカデミー賞＞に豪華セレブが集結！レッドカーペットまとめ映画とテレビドラマ、舞台で活躍するエイミーは、『ストリート・オブ・ファイヤー』（1984）で注目を集め