◆ＷＢＣ準決勝ドミニカ共和国―米国（１５日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）準決勝でドミニカ共和国と対戦する米国のブライス・ハーパー内野手（フィリーズ）が試合前に記者会見に臨み、米国チームとして戦う喜びについて口にした。やや意地悪な質問が飛んだ。「この大会に臨むにあたり、チームは圧倒的な優勝候補と目されていますが、いわゆる『憎まれ役』的な役割を、裏では少し意識して演じようとしたりし