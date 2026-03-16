米映画芸術科学アカデミーが主催する第９８回アカデミー賞の発表・授賞式が１６日（現地時間１５日）、米ロサンゼルスのドルビーシアターで行われ、長編アニメーション賞はＮｅｔｆｌｉｘ映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」が受賞した。作品チームは「アカデミーの皆さん、ファンの皆さんありがとうございます。韓国、そして世界中にいる韓国人のための賞です」と受賞を喜び、「音楽とストリーは人間をつなげら