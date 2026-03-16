マグカップで簡単オムライス マグカップで作る、簡単でかわいいオムライスが朝ごはんにぴったり。初めてでも失敗しにくい、工程写真付きのマグカップオムライスレシピを3つご紹介します。 ベーコンでコク出しミックスベジタブルで野菜もしっかり常備のツナ缶＆ウインナーで簡単具材プラスで腹持ちよく マグカップにご飯とケチャップを入れて、溶き卵をかぶせてレンジでチン。途中で一度レンジから取り出し、卵を混ぜたらふわっ