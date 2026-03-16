＜第98回米アカデミー賞授賞式＞◇15日（日本時間16日）◇米ロサンゼルス・ドルビー・シアターメーキャップ・ヘアスタイリング賞にノミネートされた「国宝」（李相日監督）は、日本映画として初の受賞を逃した。同賞は、米映画「スマッシング・マシーン」（ベニー・サフディ監督、5月15日公開）で6度目のノミネートを果たした、米国籍を取得したカズ・ヒロ（辻一弘）氏が18、20年と2度、受賞してきた。ヘアメークの豊川京子氏、歌