Sony Musicが、ハンブレッダーズ、jo0ji、離婚伝説の楽曲を原案とした短編映像プロジェクト『#あの日の春の歌』を始動する。 （関連：BRAHMAN、UNISON SQUARE GARDEN、ハンブレッダーズ、Blue Mash......ライブの登場SEから紐解くバンドの個性） 本プロジェクトでは、ハンブレッダーズ、jo0ji、離婚伝説を今年大きな飛躍が期待されるアーティストとし、彼らの楽曲を原案に短編映像を制作。同じく今