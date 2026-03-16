１６日の東京株式市場は売り優勢、寄り付きの日経平均株価は前営業日比１９１円安の５万３６２７円と続落。 世界的にリスクオフの地合いが続くなか、日経平均も下値模索の動きが継続。ただ、足もとで売り飽き気分も出てきた。緊迫化する中東情勢を背景に原油先物価格の上昇が嫌気される一方、需給面でポジション調整の売り圧力はひと頃よりも低減している。リスク許容度の低下した海外投資家などの売りが全体相場の上値を押