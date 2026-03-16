林兼産業がカイ気配を切り上げている。同社は前週末１３日の取引終了後、２６年３月期の業績・配当予想の修正を発表。今期の経常利益予想を従来の１１億５０００万円から１５億円（前期比１０．１％増）に引き上げた。経常利益は減益予想から一転、増益を計画する。また、期末一括配当予想について従来の１５円から４３円（前期は特別配当１０円を含めて２５円）に引き上げており、これらを評価した買いが集まったようだ。