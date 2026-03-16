ご家族に認知症の症状がみられ始め、これまでのデイサービスでは対応が難しくなってきたと感じて不安を抱く方もいるでしょう。認知症が進むと、本人がなじめなかったり、スタッフの対応に限界を感じたりするなど、より専門的なケアが必要になるケースも増えてきます。どのような場所を選べばよいのか、費用はどのくらいかかるのかなど、疑問を感じるかもしれません。この記事では、認知症対応型通所介護のサービ