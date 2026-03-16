高血圧は「サイレントキラー」と呼ばれるほど自覚症状に乏しい病気ですが、まったく症状がないわけではありません。頭痛やめまい、肩こりなど日常的によくある症状の背景に、高血圧が隠れていることもあります。また、血圧が著しく高くなったり臓器障害が進行したりすると、より深刻な症状が現れることがあります。ここでは高血圧に関連する可能性のある症状と、注意すべき身体のサインについて説明します。 監修医師：中