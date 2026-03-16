更年期とは閉経の前後5年間のことで、その時期にはさまざまな身体・精神症状が現れます。 日本人女性の場合には平均的に45歳から55歳頃が更年期にあたりますが、この時期には仕事で重要なポストを任されるケースもあるでしょう。 仕事やプライベートでいろいろと忙しい時期に、のぼせ・ほてり・頭痛・イライラといった症状に悩まされるのは辛いものですね。 こちらでは、更年期障害の原因や男女それぞれの症状など