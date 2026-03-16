トロント・ラプターズ vs デトロイト・ピストンズ日付：2026年3月16日（月）開催地：スコシアバンク・アリーナ（Toronto）最終スコア：トロント・ラプターズ 119 - 108 デトロイト・ピストンズ NBAのトロント・ラプターズ対デトロイト・ピストンズがスコシアバンク・アリーナ（Toronto）で行われた。 第1クォーターはトロント・ラプターズがリードし33-32で終了する