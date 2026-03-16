脂肪肝の治療において基本となるのが、生活習慣の見直しです。適切な食事療法と運動療法により、肝臓に蓄積した脂肪を減らし、肝機能の回復を図ることができます。薬物療法よりも、日々の生活習慣の改善が大きな効果をもたらします。ここでは、具体的な食事と運動のポイントについて解説します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内