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ミルウォーキー・バックス vs インディアナ・ペイサーズ日付：2026年3月16日（月）開催地：ファイサーブ・フォーラム（Milwaukee）最終スコア：ミルウォーキー・バックス 134 - 123 インディアナ・ペイサーズ NBAのミルウォーキー・バックス対インディアナ・ペイサーズがファイサーブ・フォーラム（Milwaukee）で行われた。 第1クォー