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クリーブランド・キャバリアーズ vs ダラス・マーベリックス日付：2026年3月16日（月）開催地：ロケット・アリーナ（Cleveland）最終スコア：クリーブランド・キャバリアーズ 120 - 130 ダラス・マーベリックス NBAのクリーブランド・キャバリアーズ対ダラス・マーベリックスがロケット・アリーナ（Cleveland）で行われた。 第1クォーターは