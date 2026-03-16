【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Sony Musicの今年大きな飛躍が期待される3アーティスト、ハンブレッダーズ、jo0ji、離婚伝説の楽曲を原案とした短編映像プロジェクト『#あの日の春の歌』が解禁された。 ■若手女優、夏目透羽、遠藤さくら（乃木坂46）、祷キララが、異なる境遇で日々を生きる3人の女性の物語を演じる！ 『#あの日の春の歌』は、春という季節のなか、注目のアーティストたちの楽曲を