16日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前週末清算値比10ポイント高の3万2545ポイントで寄り付いた。前週末のJPX日経インデックス400の現物終値3万2877.48ポイントに対しては332.48ポイント安。 株探ニュース