16日8時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年6月限は前週末清算値比1ポイント安の720ポイントで寄り付いた。前週末の東証グロース市場250指数の現物終値757.51ポイントに対しては37.51ポイント安。 株探ニュース