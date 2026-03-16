2026年3月10日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、技術競争で中国の優位が拡大し欧州が地政学的独立性をも失いかねないとする独ハンデルスブラット紙の論評を伝えた。記事は、豪シンクタンク・オーストラリア戦略政策研究所（ASPI）の最新報告として、中国が74の主要技術分野のうち66でリードしている現状を紹介。過去20年以上にわたり欧州連合（EU）や米国、英国のハイテク研究開発のシェアが低下傾向にある一方