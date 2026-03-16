◇第6回WBC決勝ラウンド準決勝米国ードミニカ共和国（2026年3月15日フロリダ州マイアミ）米国は15日（日本時間16日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準決勝でドミニカ共和国と対戦。元ドジャースのクレイトン・カーショー投手（37）が息子と直前練習を見守る場面があった。カーショーはドジャース一筋でプレーし、昨季限りで現役を引退したが、WBC米国代表として現役復帰。1次ラウンド4試合、13日