NHK連続テレビ小説「虎に翼」（2024年放送、伊藤沙莉主演）のスピンオフドラマ「山田轟法律事務所」（3月20日後9・30、土居志央梨主演）の放送に先立ち、NHK名古屋放送センタービル（名古屋市東区）で、愛知ロケのフォトギャラリーが開催されている。ドラマ「山田轟法律事務所」では、寅子（伊藤沙莉）の親友・山田よね（土居志央梨）が轟太一（戸塚純貴）とともに法律事務所を設立した際の知られざるエピソードなどが描かれる