【牧元一の孤人焦点】AKB48の元メンバーで俳優の相馬結衣（25）が3月17日に写真集「immuable」（玄光社）を発売する。2021年の初写真集以来約5年ぶりに2作目を完成させた思いを聞いた。──撮影前の意気込みは？「いろいろな衣装が用意されていたので、それらのコンセプトに合った私を出していければいいな、と思いました。いろいろな私を見せるぞ！と張り切って臨みました」──実際の撮影は？「もっと自然体でいいよ