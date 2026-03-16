「落ち方も手応えありますし、使えるボールだなという認識があるので、試合で使っていければなと思います」。ロッテの廣畑敦也は新しいフォークに手応えを掴んでいる。廣畑は今年1月の取材で「企業秘密ですけど、面白い球。僕だったら投げられるなという球があるので、もうちょっと練習して使えれば、試合で使おうと思っています」と話していたのが、フォークだった。2月18日の広島との練習試合では、4−2の9回一死走者な