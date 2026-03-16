これは筆者の知人A子さんの体験談です。A子さんはある夜、入院中の祖母が夢に現れたと話してくれました。祖母は幼い頃からA子さんを可愛がってくれた人でした。祖母の病状は決して良くはなく、家族の間にも覚悟の空気が漂っていた頃のこと。そんな中、夢の中の祖母は、どこか拍子抜けするような、妙に気になる言葉を残していきました。しかし、それはとても現実的な伝言だったのではと気づき、A子さんはある場所へと向かうのでした