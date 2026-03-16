英国のキャサリン皇太子妃（44）が、がん治療を経てアルコールに対する意識が変わったことを明かした。2024年1月の腹部手術で病気が見つかり治療を受けた後、2025年1月に寛解を公表している。 【写真】ビアホールで自らジョッキにビールを注ぐウィリアム皇太子とキャサリン妃 ロンドンでのウィリアム皇太子との合同公務中、夫妻はファバル・ビアホールを訪問。妃はその場でこう語った。「診断を受け