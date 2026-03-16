女優でモデルの宮部のぞみ（２２）が１６日発売の「週刊プレイボーイ」の表紙と巻頭グラビアに登場する。２０１８年に行われた「ミス・ティーン・ジャパン」で応募総数４２３７件からグランプリに輝いた逸材。大分・別府温泉の老舗旅館など情緒ある雰囲気の中、身長１６７センチ、スリーサイズＢ８０・Ｗ６０・Ｈ９０センチの美ボディーを披露した。美脚を武器にグラビア誌面を賑わせている宮部は「大分県で雪の中、３日間か