女優の夏目透羽（とわ）が出演する短編映像プロジェクト「＃あの日の春の歌」が、１６日からテレビＣＭなどで公開される。ソニー・ミュージックに所属する４人組バンド「ハンブレッターズ」の「銀河高速−ＦｒｏｍＴＨＥＦＩＲＳＴＴＡＫＥ」を基にした世界観を夏目が表現。夢や理想を抱えながらも立ち止まってしまうこと、思うように人と関われないこと、現実の中でかつての情熱を見失いかけることなど、誰もが抱えうる