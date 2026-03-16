乃木坂４６の遠藤さくらが出演する短編映像プロジェクト「＃あの日の春の歌」が、１６日からテレビＣＭなどで公開される。ソニー・ミュージックに所属する若手アーティストの楽曲を基にした世界観を表現するプロジェクト。遠藤は、シンガー・ソングライターのｊｏ０ｊｉ（ジョージ）による「不屈の花」を基に、人と関わることが苦手なフリーターの女性・奈々を演じる。雨の降る回想シーンでは制服姿の女子高生としても登場。学