女優の祷（いのり）キララが出演する短編映像プロジェクト「＃あの日の春の歌」が、１６日からテレビＣＭなどで公開される。ソニー・ミュージックに所属する２人組バンド「離婚伝説」の代表曲「ファーストキス」の世界観を祷が表現。祷が演じるアクセサリーづくりを学んできた女性・奈緒が、理想と現実の狭間で葛藤しながらアパレル会社に就職する姿が描かれている。オフィスでの打ち合わせシーンでは、ものづくりへの思いと