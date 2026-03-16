テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１６日、ＷＢＣが１４日（日本時間１５日）、準々決勝２試合が行われ日本はベネズエラに最大３点のリードから逆転を許して敗退したことを報じた。連覇の夢は霧散し、主要国際大会で初めて４強入りを逃した。番組では、今回の結果を受け、Ｘ（旧ツイッター）では「ネトフリ解約」がトレンド入りしたことを伝えた。コメンテーターを務める元テレビ朝日社員の