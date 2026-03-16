米映画芸術科学アカデミーが主催する第９８回アカデミー賞の授賞式が１６日（現地時間１５日）、ロサンゼルス・ハリウッドのドルビーシアターで行われ、メイクアップ＆ヘアスタイリング賞にノミネートされていた俳優・吉沢亮主演の映画「国宝」は受賞を逃した。「フランケンシュタイン」がオスカーに輝いた。映画のキャラクターを作り上げるメイクやヘアデザインの技術を評価する賞で、俳優の外見を世界観に合わせて作り込む技