広島の球団アドバイザーを務める黒田博樹氏（51）が16日、「Netflix」（ネットフリックス）で配信される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝の米国―ドミニカ共和国戦の解説として出演。ドジャース時代の盟友で、米国代表にも選出されたクレイトン・カーショー投手（37）について言及する場面があった。黒田氏は解説出演の前に米国代表に帯同しているカーショーと対面し談笑。会話の内容について問われると