米映画界最大の祭典、第98回アカデミー賞の発表・授賞式が15日（日本時間16日）にハリウッドで開催された。日本映画で初めてメーキャップ＆ヘアスタイリング賞の候補入りを果たしていた映画「国宝」は受賞を逃した。今回受賞となったのは、メアリー・シェリー原作のゴシック小説「フランケンシュタイン」をギレルモ・デル・トロ監督・脚本で映画化した「フランケンシュタイン」。怪物のメークには11時間かかるという。昨年11月