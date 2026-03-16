ソニーミュージックの次世代クリエーティブプロジェクト「♯あの日の春の歌」に、乃木坂46の遠藤さくら（24）女優の夏目透羽（21）祷キララ（25）が出演する。同プロジェクトは、注目アーティストたちの楽曲を通し、それぞれの場所で日々を生きる人々の小さな変化を映し出す映像プロジェクト。3人は、ロックバンド「ハンブレッダーズ」「離婚伝説」、シンガー・ソングライターのjo0ji（読み：ジョージ）の楽曲を原案とした短編映像