俳優の吉田鋼太郎と土屋太鳳が出演する営業名刺管理サービス「SKYPCE」のテレビCMが16日から放映される。これに伴い、テレビCM初共演となる2人のメイキング動画が公開された。【動画】スーツ姿で真剣な表情や、笑顔あふれる姿も！CM撮影の様子を収めたメイキング動画今回のCMでは「SKYPCE」の広告キャラクターを務める吉田に加え、土屋が新たに起用された。放映されるのは、AI推進室長に任命される「抜擢」篇と新機能「AI音声