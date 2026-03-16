アメリカ・ロサンゼルスで行われている第98回アカデミー賞の授賞式で日本映画「国宝」がメイクアップ・ヘアスタイリング賞の受賞を逃しました。「国宝」は吉沢亮さん主演で、歌舞伎界の葛藤と芸の追求を描いた作品で、歌舞伎メークを担当した日比野直美さん、ヘアメークの豊川京子さん、かつらを担当した床山の西松忠さんがノミネートされていました。