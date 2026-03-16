モデルで女優の宮部のぞみ（22）が今日16日発売の雑誌「週刊プレーボーイ」13／14合併号（集英社）で表紙＆巻頭グラビアを担当。雪の中で純白のビキニ着用、身体を張った姿を披露している。撮影は今年1月、大分・別府温泉の老舗旅館で行った。「大分県で雪の中、3日間かけて撮影してきました」という。「雪の中で水着を着るのは最初で最後かもしれないと思うと、寒ささえ楽しく感じられた」とし、「登場するたびに新しい私を撮って